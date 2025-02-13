Звезда «Очень странных дел» появилась на обложке глянца

Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун стала лицом нового выпуска журнала Vanity Fair. Снимками издание поделилось в соцсети.
Перед камерой Милли Бобби Браун позировала в белом боди с глубоким декольте и чокере с изумрудом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с вишневой помадой. А на обложке она позировала в солнцезащитных очках и черной вуали.
Милли Бобби Браун и Джон Бон Джови заключили брак в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди. Позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови устроили масштабную и пышную свадьбу.
Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.