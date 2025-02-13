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Звезда «Очень странных дел» появилась на обложке глянца

Актриса Милли Бобби Браун стала лицом нового выпуска журнала Vanity Fair

Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун стала лицом нового выпуска журнала Vanity Fair. Снимками издание поделилось в соцсети.

Милли Бобби Браун на обложке Vanity Fair, фото: соцсети
Милли Бобби Браун на обложке Vanity Fair, фото: соцсети

Перед камерой Милли Бобби Браун позировала в белом боди с глубоким декольте и чокере с изумрудом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с вишневой помадой. А на обложке она позировала в солнцезащитных очках и черной вуали.

Милли Бобби Браун и Джон Бон Джови заключили брак в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди. Позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови устроили масштабную и пышную свадьбу.

Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.