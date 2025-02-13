Звезда «Очень странных дел» появилась на обложке глянца

Перед камерой Милли Бобби Браун позировала в белом боди с глубоким декольте и чокере с изумрудом. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали макияж с вишневой помадой. А на обложке она позировала в солнцезащитных очках и черной вуали.