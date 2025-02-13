Минкультуры в 2025 году профинансирует создание минимум 140 национальных фильмов

В утвержденный перечень приоритетных для государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 году вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи. Картины, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, также получат поддержку министерства. Особая тема в перечне — героизм и самоотверженность участников СВО и Великой Отечественной войны, а также экранизация произведений русской классической литературы.