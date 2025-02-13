68-летнего Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона

В августе 2023 года фон Триер опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором признался, что ищет «девушку/музу». Создатель «Нимфоманки» честно признался, что сейчас находится в поисках любви. Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.