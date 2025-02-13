Агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что у Олега Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание. О возможном серьезном заболевании у актера сначала сообщали светские обозреватели. Они обратили внимание на то, как Меньшиков «резко похудел и облысел». Недавно он появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей его худобу.