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Агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке

Агент Олега Меньшикова опровергла слухи о болезни артиста
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков

Агент Олега Меньшикова опровергла в беседе с РИА Новости слухи о наличии у народного артиста России рака.

Помощница Меньшикова назвала полной чушью сообщения о якобы диагностированном раке у актера. Она заявила, что артист выглядит и чувствует себя прекрасно.

«Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», — заявила агент актера.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что у Олега Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание. О возможном серьезном заболевании у актера сначала сообщали светские обозреватели. Они обратили внимание на то, как Меньшиков «резко похудел и облысел». Недавно он появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей его худобу.