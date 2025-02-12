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Звезда «Солдат» показал редкое фото с 15-летней дочерью от известной актрисы

Иван Жидков снялся с дочерью от Татьяны Арнтгольц
Актер Иван Жидков снялся с 15-летней дочерью от Арнтгольц
Актер Иван Жидков снялся с 15-летней дочерью от АрнтгольцИсточник: Газета.Ru

Актер Иван Жидков показал 15-летнюю дочь от коллеги Татьяны Арнтгольц. Звезда «Солдат» снялся с Марией на пляже во время отдыха на Бали и опубликовал фото в Telegram-канале.

Артисты развелись, когда их общему ребенку было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения, поэтому они продолжают общение и встречаются на праздниках в честь Марии. Жидков в 2023 году признался, что дочь переехала к нему и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.

Актер живет с возлюбленной Марией Чередниченко, которая на 17 лет его моложе. Пара перестала скрывать свой роман летом 2022 года. По словам звезды «Солдат», разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения.

Арнтгольц в 2020 году вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. Актеры поженились в Москве, торжество прошло в кругу самых близких людей пары, а 18 февраля 2021 года у них родился мальчик Данила. У Жидкова также есть сын от модели Лилии Соловьевой, Степану семь лет.

Ранее Богатырев впервые вышел в свет с сыном от Татьяны Арнтгольц.