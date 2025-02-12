Максим Виторган провел отпуск в Италии с новой возлюбленной

Максим Виторган провел отпуск с новой возлюбленной в Италии. Анна Короткова поделилась в личном блоге фотографиями, которые были сделаны в Риме.
«Спасибо тебе, любимый, за нашу дольче виту», — подписала кадры девушка.
Пара погуляла по улицам итальянской столицы. Они делали фото на фоне достопримечательностей. Виторган также подарил любимой букет мимозы.
Коротова позже опубликовала серию личных фото, которые сделал актер. Она раскрыла один из секретов того, как он ее покорил.
«“Я совершенно убеждена, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее”. И это чистая правда», — призналась Короткова.
Напомним, в конце прошлого года Максим Виторган сообщил о своем новом романе. Актер рассказал, что встретил Анну Короткову на улице.
«Иду себе такой по улице, никого не трогаю. Смотрю, пуховик невероятной красоты. Ну, я, конечно, сразу схватил, а то уведут. Знаю я вас. А в пуховике девушка оказалась. Да такая, что мое сердце остановилось. В общем, удачный день», — отметил артист.
В канун Нового года он признался, что очень рад тому, что встретил новую любовь. Виторган до этого был трижды женат. В первом браке с актрисой Викторией Верберг у него родились дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены, телеведущей Ксении Собчак, у актера есть сын Платон.