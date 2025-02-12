Максим Виторган провел отпуск в Италии с новой возлюбленной

В канун Нового года он признался, что очень рад тому, что встретил новую любовь. Виторган до этого был трижды женат. В первом браке с актрисой Викторией Верберг у него родились дочь Полина и сын Даниил. От третьей жены, телеведущей Ксении Собчак, у актера есть сын Платон.