Пересильд призналась, что сказала бы себе, будучи в возрасте своей дочери

Актриса Юлия Пересильд в большом интервью проекту «Сноб» призналась, что пожелала бы себе, вернувшись в возраст своей 15-летней дочери.
«“Делай все точно так же” — вот что я бы себе сказала. И еще пожелала бы себе легкости. Потому что за всем тем, что вы называете “классно все получается, мечты сбываются”, ни одного шага в моей жизни не было сделано легко», — сказала артистка.
Она добавила, что того же пожелала бы себе и будучи в своем нынешнем возрасте.
Юлия Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
У знаменитости двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. В 2021 году звезда рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.