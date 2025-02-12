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Пересильд призналась, что сказала бы себе, будучи в возрасте своей дочери

Актриса рассказала, какой совет дала бы сама себе в 15-летнем возрасте
Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба

Актриса Юлия Пересильд в большом интервью проекту «Сноб» призналась, что пожелала бы себе, вернувшись в возраст своей 15-летней дочери.

«“Делай все точно так же” — вот что я бы себе сказала. И еще пожелала бы себе легкости. Потому что за всем тем, что вы называете “классно все получается, мечты сбываются”, ни одного шага в моей жизни не было сделано легко», — сказала артистка.

Она добавила, что того же пожелала бы себе и будучи в своем нынешнем возрасте.

Юлия Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

У знаменитости двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. В 2021 году звезда рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.