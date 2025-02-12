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Чулпан Хаматова о дружбе с Артуром Смольяниновым: «Он для меня как брат»

Артистка призналась, что знакома с актером «уже 140 лет»
Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о тесной дружбе с артистом Артуром Смольяниновым (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Ее слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам звезды, она знакома с актером «уже 140 лет». Артистка заявила, что самым ценным сотрудничеством со Смольяниновым для нее стала их совместная работа в фонде «Подари жизнь».

«Ну, в общем, он для меня как брат младший, как родственник», — подытожила знаменитость.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов покинули Россию. Они проживают в Латвии. В январе артистка признавалась, что прибалтийская республика стала ее домом.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.