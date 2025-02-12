Чулпан Хаматова о дружбе с Артуром Смольяниновым: «Он для меня как брат»

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.