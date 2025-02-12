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Звезда «Человека-паука» рассказал, как поддерживает трезвость

Актер Том Холланд раскрыл способ, с помощью которого он отказался от алкоголя
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Звезда серии фильмов о супергерое Человеке-пауке Том Холланд рассказал о своем способе облегчить отказ от алкоголя. Его цитирует TMZ.

По словам 28-летнего артиста, он поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива. Холодная банка безалкогольного напитка позволяет актеру почувствовать привычные ощущения и убедиться, что он не упускает ночную жизнь и общение с друзьями.

У звезды есть свой бренд напитка. Известно, что среди знаменитостей алкогольные бренды развивают Кендалл Дженнер, Дуэйн Джонсон и Джордж Клуни.

Ранее сообщалось, что Зендая и Том Холланд сделали парные татуировки незадолго до помолвки