Звезда «Человека-паука» рассказал, как поддерживает трезвость

Звезда серии фильмов о супергерое Человеке-пауке Том Холланд рассказал о своем способе облегчить отказ от алкоголя. Его цитирует TMZ.
По словам 28-летнего артиста, он поддерживает трезвость с помощью безалкогольного пива. Холодная банка безалкогольного напитка позволяет актеру почувствовать привычные ощущения и убедиться, что он не упускает ночную жизнь и общение с друзьями.
У звезды есть свой бренд напитка. Известно, что среди знаменитостей алкогольные бренды развивают Кендалл Дженнер, Дуэйн Джонсон и Джордж Клуни.
Ранее сообщалось, что Зендая и Том Холланд сделали парные татуировки незадолго до помолвки