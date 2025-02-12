Бритни Спирс может лишиться байопика о самой себе

Судьба биографического фильма, основанного на мемуарах Бритни Спирс «Женщина во мне», оказалась под угрозой. И это несмотря на то, что проект уже находится в производстве.
В то время как публика активно обсуждала потенциальных кандидаток на главную роль, в процессе работы над картиной появились серьезные проблемы. По информации издания The Sun, основная сложность заключается в непостоянстве решений самой Бритни Спирс.
Она настаивает на активном участии во всех аспектах производства, включая процесс раскадровки. Источник сообщает, что, как только творческая группа определяется с конкретным направлением развития проекта, певица вносит кардинальные изменения в концепцию.
«У фильма есть множество вариантов для развития. Но как только покажется, что команда определилась с направлением и выбрала курс, Бритни немедленно все меняет», — отметил инсайдер.
Ранее были названы имена актрис, которые могут сыграть Спирс в байопике.