Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эдриан Броуди рассказал о скандальном поцелуе с Холли Берри на «Оскаре»

Актер в порыве радости от победы поцеловал ведущую 75-й премии «Оскар» в 2003 году
Эдриан Броуди и Холли Берри на 75-й церемонии «Оскар» (2003)
Эдриан Броуди и Холли Берри на 75-й церемонии «Оскар» (2003)Источник: Legion-Media.ru

Эдриан Броуди вновь претендует на получение премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году. На фоне этого поклонники припомнили ему скандал, произошедший с Холли Берри.

В 2003 году Броуди получил «Оскар» за роль в фильме «Пианист». Во время церемонии награждения актер поднялся на сцену, обнял и страстно поцеловал ведущую мероприятия, Холли Берри, на глазах у изумленной публики. Это стало большой неожиданностью для зрителей. Однако Эдриан не считает, что сделал что-то предосудительное.

«Мы живем в очень осознанное время, и это замечательно. Но ничто из того, что я когда-либо делал или хотел бы сделать, никогда не было с умыслом заставить кого-то чувствовать себя плохо», — сказал он в интервью Variety.

Сама Холли Берри рассказывала, что была удивлена действиями знаменитости. Однако в тот момент она поняла, что его эмоциональный порыв мог быть связан с победой.

Ранее Эдриан Броуди рассказал, как его пытались лишить носа на съемках «Бруталиста».