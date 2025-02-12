Эдриан Броуди рассказал о скандальном поцелуе с Холли Берри на «Оскаре»

Эдриан Броуди вновь претендует на получение премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году. На фоне этого поклонники припомнили ему скандал, произошедший с Холли Берри.
В 2003 году Броуди получил «Оскар» за роль в фильме «Пианист». Во время церемонии награждения актер поднялся на сцену, обнял и страстно поцеловал ведущую мероприятия, Холли Берри, на глазах у изумленной публики. Это стало большой неожиданностью для зрителей. Однако Эдриан не считает, что сделал что-то предосудительное.
«Мы живем в очень осознанное время, и это замечательно. Но ничто из того, что я когда-либо делал или хотел бы сделать, никогда не было с умыслом заставить кого-то чувствовать себя плохо», — сказал он в интервью Variety.
Сама Холли Берри рассказывала, что была удивлена действиями знаменитости. Однако в тот момент она поняла, что его эмоциональный порыв мог быть связан с победой.
Ранее Эдриан Броуди рассказал, как его пытались лишить носа на съемках «Бруталиста».