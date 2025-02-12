Ирина Алферова раскритиковала внешность исполнительниц роли Констанции

В разное время роль Констанции в мировом кинематографе исполнили такие актрисы, как Джун Эллисон, Перретт Прадье, Ракель Уэлч и другие. Известно, что режиссер советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел в этой роли другую артистку — Евгению Симонову. По словам Алферовой, он так и не смог смириться с утверждением ее кандидатуры.