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Ирина Алферова раскритиковала внешность исполнительниц роли Констанции

Актриса Алферова: Констанцию в «Трех мушкетерах» играют некрасивые женщины
Ирина Алферова
Ирина АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Ирина Алферова заявила, что Констанцию Бонасье в разных версиях «Трех мушкетеров» играют некрасивые актрисы. Ее слова передает издание «Аргументы и факты».

Знаменитость рассказала, что видела множество экранизаций знаменитого романа Александра Дюма, однако почти все оказались неудачными. Артистка уточнила, что актеры в этих лентах не запоминаются зрителю.

«Роли Констанции вообще нет — просто какая-то некрасивая актриса, которая играет непонятно что», — считает Ирина, исполнившая эту роль в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Ирина Алферова в роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)
Ирина Алферова в роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)

Актриса отметила, что существует французская картина «Три мушкетера: Подвески королевы» 1961 года, в которой Милен Демонжо играет Миледи Винтер. По мнению Алферовой, женственная Милен подошла на эту роль, поскольку «некрасивая женщина не может быть Миледи».

В разное время роль Констанции в мировом кинематографе исполнили такие актрисы, как Джун Эллисон, Перретт Прадье, Ракель Уэлч и другие. Известно, что режиссер советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел в этой роли другую артистку — Евгению Симонову. По словам Алферовой, он так и не смог смириться с утверждением ее кандидатуры.