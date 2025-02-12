Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кортни Кокс трогательно поздравила Дженнифер Энистон с 56-летием

Актриса призналась, что ей очень повезло с подругой
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, фото: соцсети
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, фото: соцсети

Кортни Кокс опубликовала в личном блоге архивное фото со своей подругой Дженнифер Энистон. Актриса посвятила ей трогательный пост в честь дня рождения — 11 февраля звезде «Утреннего шоу» исполнилось 56 лет.

«С днем рождения, моя подруга на всю жизнь. Никогда не было более щедрой, любящей, красивой, талантливой, веселой и преданной подруги. Мне так повезло, что я развиваюсь вместе с тобой», — отметила Кокс.

В июне прошлого года Энистон также трогательно обратилась к близкой подруге и поздравила ее с 60-летием. Тогда она призналась, что уже не представляет своей жизни без Кокс.

«Я не могу представить мир без нее. Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь…. С днем рождения, КК. Я люблю тебя!» — говорила актриса.

Напомним, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вместе снимались в культовом сериале «Друзья». Актрисы сыграли в проекте близких подруг — Монику Геллер и Рэйчел Грин.