Кортни Кокс трогательно поздравила Дженнифер Энистон с 56-летием

Кортни Кокс опубликовала в личном блоге архивное фото со своей подругой Дженнифер Энистон. Актриса посвятила ей трогательный пост в честь дня рождения — 11 февраля звезде «Утреннего шоу» исполнилось 56 лет.
«С днем рождения, моя подруга на всю жизнь. Никогда не было более щедрой, любящей, красивой, талантливой, веселой и преданной подруги. Мне так повезло, что я развиваюсь вместе с тобой», — отметила Кокс.
В июне прошлого года Энистон также трогательно обратилась к близкой подруге и поздравила ее с 60-летием. Тогда она призналась, что уже не представляет своей жизни без Кокс.
«Я не могу представить мир без нее. Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь…. С днем рождения, КК. Я люблю тебя!» — говорила актриса.
Напомним, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс вместе снимались в культовом сериале «Друзья». Актрисы сыграли в проекте близких подруг — Монику Геллер и Рэйчел Грин.