Иван Янковский на премьере нового сериала «Аутсорс» со своим участием ответил на вопрос журналистов об успехе его коллеги Юры Борисова. Накануне стало известно, что Янковский и Борисов впервые снимутся вместе.
Янковский отметил, что секрет популярности Борисова заключается в его честности, а также трудолюбии.
«Он очень честный, он очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он безусловно прекрасен», — заявил Янковский.
Он также признался, что всегда мечтал поработать с Борисовым, и рад, что его желание наконец-то исполнилось. Недавно актеры приступили к съемкам в исторической драме «Битва моторов». Янковский получил роль Андрея Нагеля, первопроходца российского автомобилестроения, а Борисов сыграл его соратника, инженера Дмитрия Бондарева.
«Это супер, здорово. У меня всегда была мечта с Юрой поработать, повзаимодействовать. К сожалению, до этого никогда не получалось. Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и, собственно, вместе что-то создать. Дай Бог, чтобы это было интересно и здорово», — заключил Янковский.
Ранее Даниил Воробьев отреагировал на международный успех Юры Борисова. Актер признался, что гордится своим коллегой.