«Он очень честный, он очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он безусловно прекрасен», — заявил Янковский.