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Иван Янковский объяснил феномен популярности Юры Борисова

Актер считает, что успех коллеги — это «результат его желаний и труда»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Иван Янковский
Иван Янковский

Иван Янковский на премьере нового сериала «Аутсорс» со своим участием ответил на вопрос журналистов об успехе его коллеги Юры Борисова. Накануне стало известно, что Янковский и Борисов впервые снимутся вместе.

Янковский отметил, что секрет популярности Борисова заключается в его честности, а также трудолюбии.

«Он очень честный, он очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он безусловно прекрасен», — заявил Янковский.

Он также признался, что всегда мечтал поработать с Борисовым, и рад, что его желание наконец-то исполнилось. Недавно актеры приступили к съемкам в исторической драме «Битва моторов». Янковский получил роль Андрея Нагеля, первопроходца российского автомобилестроения, а Борисов сыграл его соратника, инженера Дмитрия Бондарева.

Иван Янковский и Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»
Иван Янковский и Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»

«Это супер, здорово. У меня всегда была мечта с Юрой поработать, повзаимодействовать. К сожалению, до этого никогда не получалось. Юра — огромной души человек, большущий профессионал. Я дико счастлив оказаться с ним на одной площадке и, собственно, вместе что-то создать. Дай Бог, чтобы это было интересно и здорово», — заключил Янковский.

Ранее Даниил Воробьев отреагировал на международный успех Юры Борисова. Актер признался, что гордится своим коллегой.