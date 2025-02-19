Лет 10 назад было бы, а сейчас мне нравится играть на родном языке. А сниматься в международных проектах и играть такого «русского Ивана», который, конечно же, какой-то моральный урод и бандит, или сутенер, или убийца… Если мы вспомним, каких героев играют в зарубежных картинах наши актеры, будь то Николаев, или Жижикин, или Машков, или Горевой, — все играют каких-то сволочей. А сволочей мне и здесь дают играть сполна. (Смеется.) И не надо мучиться и учить английский текст. У меня и такой опыт был, я снимался у Саши Богуславского с Эдди Марсаном. Здорово, интересно, но мне нравится мой родной язык. Нравится, что я могу быть редактором своего текста, у меня это получается, и я от этого получаю удовольствие.