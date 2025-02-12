В Марокко пройдут съемки фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана

Масштабная картина по мотивам эпоса древнегреческого поэта Гомера будет сниматься в древнем укрепленном поселении (ксаре) Айт-Бен-Хадду, расположенном примерно в 30 км к западу от Уарзазата. Установка декораций с целью изображения античного города уже ведется полным ходом, отмечает сайт.