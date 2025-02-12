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В Москве простились с актером Олегом Стриженовым

По желанию артиста родные отказались от гражданской панихиды
Похороны Олега Стриженова
Похороны Олега СтриженоваИсточник: РИА Новости

12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Актер умер 9 февраля на 96-м году жизни.

Проститься с ним пришли его сын, актер, режиссер и продюсер Александр Стриженов, и невестка, телеведущая Екатерина Стриженова. Также были ведущие «Первого канала» Елена Малышева, Лариса Гузеева и Леонид Якубович, актриса Лариса Лужина и другие.

Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью
Екатерина и Александр Стриженовы с дочерьюИсточник: РИА Новости
Лариса Лужина
Лариса ЛужинаИсточник: Евгений Мессман/ТАСС
Леонид Якубович
Леонид ЯкубовичИсточник: Евгений Мессман/ТАСС
Елена Малышева
Елена МалышеваИсточник: Евгений Мессман/ТАСС

Накануне сын актера Александр Стриженов сообщил «Комсомольской правде», что гражданской панихиды в театре не будет. Такова была воля Стриженова-старшего. «Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть… После [отпевания] желающие смогут сказать, надеюсь, добрые слова о моем отце. Ну или потом это сделают — на кладбище», — добавил он. Внучка актера Александра Стриженова опровергла информацию о закрытом прощании. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина и Александр СтриженовыИсточник: Евгений Мессман/ТАСС

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, в 1935-м вместе с родителями и двумя старшими братьями переехал в Москву. После Великой Отечественной войны окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина).

По окончании учебы играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде, московском Театре-студии киноактера (ныне «Мастерская “12”» Никиты Михалкова). Затем десять лет служил во МХАТе. В 1977-м вернулся в Театр-студию киноактера, где состоял в труппе до последних дней.

Работу в кино начал в студенческие годы. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. Среди работ также роли в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». В 1988 году получил звание народного артиста СССР.

Олег Стриженов был женат трижды, с последней женой Лионеллой Стриженовой прожил в браке почти полвека — с 1976 года. У него двое детей — дочь Наталья (умерла в 2003 году) и сын Александр, две внучки — Анастасия и Александра.