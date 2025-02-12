Звезда сериала «Ландыши» рассказала об отношении к легким деньгам

Актриса, звезда сериалов «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Краш-тест» Ника Здорик рассказала об отношении к легким деньгам. Ее цитирует «Пятый канал».
«Я считаю, что все надо зарабатывать своим трудом, все через пот, боль, слезы. У меня только так, все через кишки», — объяснила Здорик.
До этого 23-летняя актриса рассказывала, что молодые артистки часто сталкиваются с предложениями отправиться с обеспеченными мужчинами в баню, хамам. Девушка относится к подобным предложениям отрицательно.
Ранее Ника Здорик попала в больницу.