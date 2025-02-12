Тимоти Шаламе сравнили с подростком из-за новой стрижки

Голливудского актера Тимоти Шаламе раскритиковали из-за новой стрижки. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
11 февраля Шаламе дебютировал со стрижкой пикси на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Актер позировал на ковровой дорожке в зеленой рубашке с абстрактным цветочным узором, под которую надел майку. Он добавил к образу синие джинсы, белые кроссовки и серебристую цепочку.
Читатели Daily Mail не оценили новую прическу знаменитости.
«Он похож на 14-летнего подростка с бледным лицом и пушком», «Он выглядит ужасно», «Даже этот пушок над верхней губой не делает его более мужественным!», «Он выглядит жутко», «Ему нужно как можно скорее вернуться к своей первоначальной прическе!», «Ему нужно уволить своего стилиста», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее образ Тимоти Шаламе высмеяли в сети фразой «богатый одевается как бездомный».