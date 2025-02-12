Тимоти Шаламе сравнили с подростком из-за новой стрижки

«Он похож на 14-летнего подростка с бледным лицом и пушком», «Он выглядит ужасно», «Даже этот пушок над верхней губой не делает его более мужественным!», «Он выглядит жутко», «Ему нужно как можно скорее вернуться к своей первоначальной прическе!», «Ему нужно уволить своего стилиста», — писали интернет-пользователи в комментариях.