Сын Олега Стриженова рассказал о продолжительной болезни артиста

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Стриженов умер после продолжительной болезни. Об этом его сын Александр сообщил журналистам перед началом прощания в храме Святителя Николая на Трех Горах.
«Ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительной болезни. Мы не сообщали поскольку это личная история», — сказал Александр Стриженов.
Олег Стриженов умер в больнице 9 февраля на 96-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его жена Лионелла Стриженова. Причину смерти собеседница агентства не уточнила.
Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище.