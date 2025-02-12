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Сын Олега Стриженова рассказал о продолжительной болезни артиста

Народный артист СССР умер в больнице 9 февраля
Олег Стриженов
Олег СтриженовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Стриженов умер после продолжительной болезни. Об этом его сын Александр сообщил журналистам перед началом прощания в храме Святителя Николая на Трех Горах.

«Ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительной болезни. Мы не сообщали поскольку это личная история», — сказал Александр Стриженов.

Олег Стриженов умер в больнице 9 февраля на 96-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его жена Лионелла Стриженова. Причину смерти собеседница агентства не уточнила.

Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище.