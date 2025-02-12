Жена Роберта Паттинсона пришла на показ в микро-комбинезоне

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, вышла на публику в микро-комбинезоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
33-летняя знаменитость посетила показ Michael Kors, который прошел 11 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Певица появилась на мероприятии в черном микро-комбинезоне с вырезом, который дополнила укороченной шубой в тон, кожаным ремнем, колготками, туфлями на каблуках и солнцезащитными очками. Стилист уложил актрисе волосы в легкие локоны, а визажист сделал макияж с румянами и персиковой помадой.
19 ноября 2023 года звезда официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
8 июня прошлого года стало известно, что пара расписалась после рождения ребенка.
В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве.
Ранее Шэрон Стоун случайно проговорилась о свадьбе Роберта Паттинсона.