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Жена Роберта Паттинсона пришла на показ в микро-комбинезоне

Актриса Сьюки Уотерхаус появилась на публике в откровенном наряде

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, вышла на публику в микро-комбинезоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сьюки Уоттерхаус
Сьюки УоттерхаусИсточник: Legion-Media.ru

33-летняя знаменитость посетила показ Michael Kors, который прошел 11 февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Певица появилась на мероприятии в черном микро-комбинезоне с вырезом, который дополнила укороченной шубой в тон, кожаным ремнем, колготками, туфлями на каблуках и солнцезащитными очками. Стилист уложил актрисе волосы в легкие локоны, а визажист сделал макияж с румянами и персиковой помадой.

19 ноября 2023 года звезда официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

8 июня прошлого года стало известно, что пара расписалась после рождения ребенка.

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве.