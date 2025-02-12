62-летняя Деми Мур показала фигуру в объемном топе и леггинсах

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в объемном топе и леггинсах на съемке для издания TheWrap. Издание опубликовало фото в соцсети.
На обложке журнала 62-летняя знаменитость позировала лежа на диване. Актриса была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботиольнами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках звезда была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.
На прошлой неделе артистка посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии DGA Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton, Лос-Анджелес. Актриса выбрала для мероприятия серое прозрачное макси-платье, украшенное вышивкой. Артистка надела под него бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон. Знаменитость дополнила наряд серьгами и кольцами.
Ранее дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в откровенном бикини.