62-летняя Деми Мур показала фигуру в объемном топе и леггинсах

На обложке журнала 62-летняя знаменитость позировала лежа на диване. Актриса была одета в розовый объемный топ, который дополнила черными леггинсами с ботиольнами на каблуках и золотым браслетом. На других снимках звезда была запечатлена в розовом мини-платье с декольте, голубой блузе, зеленой куртке и мини-юбке и золотом макси-платье со шлейфом. Визажист сделал Мур макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Автором съемки выступила фотограф Зои МакКоннелл.