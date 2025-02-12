Эми Адамс сыграет с Хавьером Бардемом в сериале Скорсезе и Спилберга

Это история о первом американском серийном убийце, действовавшем под псевдонимом Холмс в конце XIX в Чикаго, где к Всемирной выставке 1893 года он выстроил зловещий отель (в народе его прозвали «замок») с лабиринтами и комнатами без окон. Холмс был так хитер, что только случайность вывела сыщиков на его след, а осмотр подвала этой гостиницы обнаружил личный крематорий, стол для вивисекций, множество орудий пыток и останки десятков пропавших туристов.