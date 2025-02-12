Эми Адамс сыграет с Хавьером Бардемом в сериале Скорсезе и Спилберга

Американская актриса Эми Адамс, известная по сериалу «Острые предметы» и многократная номинантка на премию «Оскар» («Власть», «Афера по-американски», «Мастер», «Боец» и другие), снимется в сериале Cape Fear («Мыс страха»), пишет Deadline.
Адамс сыграет главную роль вместе с Хавьером Бардемом («Море внутри», «Дюна: Часть вторая», «Старикам тут не место»), также обе звезды станут исполнительными продюсерами шоу. Сериал будет основан на романе «Палачи» Джона Д. МакДональда. Книгу ранее уже экранизировали в 1962-м году, а в 1991 году ремейк триллера снял Мартин Скорсезе («Ирландец») с Робертом Де Ниро и Ником Нолти в главных ролях. В новом 10-серийном шоу Скорсезе станет продюсером, вместе с Ником Антоска («Кэнди») и Стивеном Спилбергом («Список Шиндлера»). Кто займет режиссерское кресло, пока не сообщается.
Сюжет построен вокруг семьи адвокатов, которым грозит опасность из-за освобождения преступника Макса Кэди (его сыграет Бардем). На суде юрист утаил некоторые факты, которые могли бы оправдать опасного преступника. Все годы, проведенные в тюрьме, Кэди мечтал поквитаться с семьей адвоката. Авторы проекта утверждают, что сериал будет напряженным триллером в духе Хичкока и исследованием одержимости Америки реальными преступлениями.
Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе снимет фильм «Дьявол в Белом городе» про серийного убийцу с Леонардо ДиКаприо в его роли. Это будет экранизация бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе. История серийного маньяка Холмса», впервые опубликованного в 2004 году.
Это история о первом американском серийном убийце, действовавшем под псевдонимом Холмс в конце XIX в Чикаго, где к Всемирной выставке 1893 года он выстроил зловещий отель (в народе его прозвали «замок») с лабиринтами и комнатами без окон. Холмс был так хитер, что только случайность вывела сыщиков на его след, а осмотр подвала этой гостиницы обнаружил личный крематорий, стол для вивисекций, множество орудий пыток и останки десятков пропавших туристов.