Disney пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности

Компания Disney в настоящее время пересматривает свою стратегию в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом сообщает портал Axios.
По данным портала, акцент теперь смещается в сторону коммерческих результатов, что свидетельствует о изменении приоритетов внутри компании.
Недавние изменения в политике Disney указывают на давление, с которым сталкиваются многие бренды, стремящиеся адаптироваться к новым требованиям, выдвигаемым администрацией американского президента Дональда Трампа. Это подчеркивает необходимость компаний находить баланс между социальными инициативами и финансовыми показателями.
Ранее сообщалось, что Пентагон начал вводить ограничения на доступ к книгам и учебным материалам, связанным с темами инклюзивности, иммиграции и психологии в школах для семей американских военнослужащих.