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Disney пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности

Компания намерена сместить акцент в сторону коммерческих результатов
Disney
DisneyИсточник: Legion-Media.ru

Компания Disney в настоящее время пересматривает свою стратегию в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом сообщает портал Axios.

По данным портала, акцент теперь смещается в сторону коммерческих результатов, что свидетельствует о изменении приоритетов внутри компании.

Недавние изменения в политике Disney указывают на давление, с которым сталкиваются многие бренды, стремящиеся адаптироваться к новым требованиям, выдвигаемым администрацией американского президента Дональда Трампа. Это подчеркивает необходимость компаний находить баланс между социальными инициативами и финансовыми показателями.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал вводить ограничения на доступ к книгам и учебным материалам, связанным с темами инклюзивности, иммиграции и психологии в школах для семей американских военнослужащих.