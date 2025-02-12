Звезда «Не родись красивой» впервые за долгое время вышла в свет с мужем и дочерью

Звезда «Не родись красивой» рассказывала, что Варвара пошла по ее стопам — в 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже знаменитость поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.