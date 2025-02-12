Звезда «Не родись красивой» впервые за долгое время вышла в свет с мужем и дочерью

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова впервые за долгое время вышла в свет с мужем и 18-летней дочерью Варварой. Актриса приехала с семьей на премьеру сериала «Аутсорс» и поделилась кадрами с красной дорожки в соцсетях.
Артистка воспитывает троих детей с режиссером Павлом Сафоновым. Помимо Варвары, они растят 13-летнюю Александру и 7-летнего Федора.
Старшая дочь знаменитости является студенткой Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, которая находится в Санкт-Петербурге. Она поступила туда в 2022 году и съехала из родительского дома в Москве.
Звезда «Не родись красивой» рассказывала, что Варвара пошла по ее стопам — в 1998 году Ломоносова с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже знаменитость поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.
Ломоносова считает, что дочь превзошла ее талантом. Актриса гордится успехами Варвары, о которых периодически рассказывает поклонникам в соцсетях.