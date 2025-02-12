Паулина Андреева сменила имидж на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева сделала короткую стрижку на фоне слухов о разводе с Федором Бондарчуком. Снимками она поделилась в соцсети.
Андреева вернулась к своему старому образу и сделала пикси с боковым пробором. В блоге она опубликовала несколько фото, в том числе в кожаной юбке и черном топе, а также на улице с тарелкой в руках.
В конце сентября появились слухи о том, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся. При этом официального подтверждения этой информации не было.
Режиссер и актриса поженились в сентябре 2019 года. Церемония с широким размахом прошла в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год. У пары есть сын Иван.
В недавнем интервью изданию Паулина Андреева высказалась о браке.
«Сейчас многие говорят о том, что институт брака исчезает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — заявила актриса.