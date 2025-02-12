Паулина Андреева сменила имидж на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

«Сейчас многие говорят о том, что институт брака исчезает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — заявила актриса.