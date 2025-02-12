В 2007 году на экраны вышел сериал, посвященный столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Прозаик и поэт получил известность как автор сборника «Колымские рассказы», где описал свое заключение в лагере. Он был репрессирован за распространение письма Владимира Ильича Ленина к съезду партии, в котором содержалась критика Сталина, и провел в заключении около 16 лет.