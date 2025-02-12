14 февраля на большие экраны выходит биографическая драма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Сюжет охватывает целую жизнь поэта — от лицейских дней до роковой дуэли.
Вообще, Александру Сергеевичу посвящено более 10 фильмов, причем в совершенно разных жанрах. Это и комедия про путешествие во времени «Спасти Пушкина», сериал «Пушкин» про карманника, который перевоплощается в поэта, а также триллер «18-14», в котором будущий гений и его лицейские товарищи подключаются к поискам преступника.
Расскажем о драме «Последняя дуэль», а также о картинах, в центре сюжета которых Сергей Есенин, Федор Достоевский и другие классики.
«Пушкин. Последняя дуэль»
В 2006 году на экраны вышел фильм Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль». Главную роль в нем исполнил Сергей Безруков. В центре сюжета — дуэль, унесшая жизнь поэта. Раскрываются также причины, почему его жизнь оборвалась так внезапно: взаимоотношения Александра Сергеевича в семье, с обществом и властью.
Картина предлагает зрителю разобраться в хитросплетениях придворных интриг, ведь по мнению создателей полотна, Пушкин пал жертвой политического заговора. За расследование смерти поэта берется глава тайной полиции Леонтий Дубельт (Борис Плотников) и полковник Галахов (Виктор Сухоруков). Образ Натали Гончаровой воплотила Анна Снаткина.
«Есенин»
За год до до выхода драмы о Пушкине Сергей Безруков исполнил роль Есенина в одноименном телесериале. Здесь поэт тоже оказывается жертвой политической борьбы. Автор этой теории — отец актера Виталий Безруков, написавший роман о Сергее Есенине.
Одна сюжетная линия байопика включает в себя расследование загадочной смерти поэта, вторая обращается непосредственно к биографии Есенина. Повествование объединяет два периода: 80-е годы и начало XX века. Сериал иллюстрирует основные события жизни «озорного гуляки»: армию, приезд в Петроград, отношения с властью и женщинами, роман с Айседорой Дункан, странствия по миру и муки творчества.
«Завещание Ленина»
В 2007 году на экраны вышел сериал, посвященный столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Прозаик и поэт получил известность как автор сборника «Колымские рассказы», где описал свое заключение в лагере. Он был репрессирован за распространение письма Владимира Ильича Ленина к съезду партии, в котором содержалась критика Сталина, и провел в заключении около 16 лет.
Именно это письмо в будущем назвали «Завещанием Ленина». Одноименная многосерийная драма Николая Досталя охватывает период с 1929 года (первый срок Шаламова) до самой смерти Варлама Тихоновича в 1982 году. Проект получил престижную кинематографическую премию «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный сериал».
«Достоевский»
Выход мини-сериала Владимира Хотиненко с Евгением Мироновым в главной роли был приурочен к 190-летию писателя, однако премьера состоялась не в октябре, а в мае 2011 года. Внешность Федора Достоевского была реконструирована на основе портрета Василия Перова, изображающего писателя в зрелые годы.
Создатели сериала «Достоевский» воспроизвели период жизни Федора Михайловича, начиная с разгрома кружка петрашевцев до написания им «Братьев Карамазовых». В нем освещаются такие события, как ссылка писателя в Сибирь, роман с Аполлинарией Сусловой, смерть от чахотки его первой жены Марии Исаевой, встреча с Анной Сниткиной и гибель сына Алеши.
«Андерсен. Жизнь без любви»
Последний художественный фильм Эльдара Рязанова посвящен непростой судьбе величайшего сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Биография литератора переплетена с его сказками, в результате чего фильм приобретает сходство с притчей или исповедью.
В фильме «Андерсен. Жизнь без любви» в последний раз можно увидеть народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Роль писателя в зрелые годы исполнил Сергей Мигицко. Картина была отмечена рядом наград на XV кинофестивале «Виват кино России!» и претендовала на премию «Ника» в пяти номинациях.
«Облепиховое лето»
Байопик с Андреем Мерзликиным «Облепиховое лето» посвящен жизни и трагической гибели драматурга Александра Вампилова. Писатель не дожил несколько дней до своего 35-летия и погиб по нелепой случайности. Выход картины был приурочен к 80-летию со дня рождения Вампилова, но картина вышла только в 2018 году.
Фильм исследует путь художника, превращение простого провинциального парня в одного из самых загадочных писателей XX века, перу которого принадлежат пьеса-ребус «Утиная охота», трогательная мелодрама «Старший сын», комедии «Прощание в июне» и «История с метранпажем» и другие.