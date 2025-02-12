Прилепин планирует экранизировать свой новый роман «Тума»

Прилепин добавил, что также хотел бы увидеть на киноэкране свою книгу «Шолохов. Незаконный». «Пока с этим не все срослось, но я думаю, мы дотянем. Та же ситуация с книгой про Есенина (“Есенин. Обещая встречу впереди” — прим. ТАСС) — ее бы тоже хотел увидеть на киноэкране», — поделился собеседник агентства.