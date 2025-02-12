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Прилепин планирует экранизировать свой новый роман «Тума»

Писатель отметил, что точных дат экранизации пока нет
Захар Прилепин
Захар ПрилепинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин хотел бы экранизировать свой новый роман «Тума», а также свои книги о Шолохове и Есенине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сейчас закончил роман “Тума” про 17 век. Собираемся экранизировать», — сказал он.

Прилепин добавил, что также хотел бы увидеть на киноэкране свою книгу «Шолохов. Незаконный». «Пока с этим не все срослось, но я думаю, мы дотянем. Та же ситуация с книгой про Есенина (“Есенин. Обещая встречу впереди” — прим. ТАСС) — ее бы тоже хотел увидеть на киноэкране», — поделился собеседник агентства.

Писатель уточнил, что пока все это планы и точных дат экранизации у него нет.

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Российский писатель, журналист, политический деятель, участник специальной военной операции, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех» и других.