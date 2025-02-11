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Марат Башаров отреагировал на слухи о беременности невесты: «Все прекрасно»

Актер призвал меньше читать желтой прессы на фоне слухов о беременности невесты
Марат Башаров
Марат БашаровИсточник: кадр из телешоу «Экстрасенсы. Реванш»

Телеведущий и актер Марат Башаров в беседе с Super не подтвердил и не опроверг слухи о беременности невесты Аси Борисовой.

Знаменитость заявил, что у них «все прекрасно». Он призвал меньше читать «желтухи».

«И много будете знать, скоро состаритесь. Там и пластика не поможет! Мы с экстрасенсами можем помочь. Живите, процветайте, отдыхайте! У вас очень непростая и тяжелая “работа”», — заявил артист.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака.

В декабре 2023 года актер сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он преподнес девушке кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней. Через год артист в студии программы «Звезды сошлись» понадеялся, что в 2025-м узаконит союз с возлюбленной.

В феврале 2025-го в шоу «Ты не поверишь!» сообщили, что Борисову заподозрили в беременности. Невеста актера вышла в свет якобы с округлившимся животом.

Ранее бывшая жена Башарова захотела вернуться к актеру после обвинений в избиении.