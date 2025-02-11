Актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом

По словам Солдатова, он и его коллеги по организации направили обращение в Министерство юстиции России с подобной просьбой. В качестве доводов активисты привели то, что актер постоянно проживает в США, продает курсы по «системе Станиславского» в Нью-Йорке. Помимо этого, артист продолжает выступать в американских театрах.