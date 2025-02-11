Актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов потребовал признать актера Андрея Бурковского агентом иностранного влияния. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Абзац».
По словам Солдатова, он и его коллеги по организации направили обращение в Министерство юстиции России с подобной просьбой. В качестве доводов активисты привели то, что актер постоянно проживает в США, продает курсы по «системе Станиславского» в Нью-Йорке. Помимо этого, артист продолжает выступать в американских театрах.
«Не стоит забывать, что Бурковский также сыграл в спектакле режиссера Александра Молочникова, который после начала СВО на Украине обратился к гражданам Украины в соцсетях: “Не хочется говорить банальности, просто простите, если сможете, бога ради”», — заявил общественник.
В декабре 2022 года актер Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Молочникова «Chekhov in the Chelsea».
В феврале 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что знаменитость начал продавать в США курсы, обучающие методике Станиславского.