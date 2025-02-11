Дочь Джона Траволты снялась для обложки журнала

Дочь голливудского актера Джона Траволты снялась для обложки журнала Hunger. Звезда «Криминального чтива» показал в соцсетях фото, которое украсило новый выпуск.
«На случай, если вы не видели. Так горжусь тобой, Элла», — написал артист.
Девушка в 2022 году дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Элла Блю участвовала в показе новой коллекции знаменитого модельера Карла Лагерфельда — она прошлась по подиуму в брючном костюме и кружевном боди. Актер отмечал, что его дочь талантлива во многих областях и ей удается быстро прогрессировать в новых направлениях.
Элла Траволта с детства увлечена музыкой. Девушка также пишет песни и сама исполняет их.
Дочь Траволты родилась в его браке с коллегой Келли Престон. В 2010 году в семье произошло пополнение, артистка родила сына, которого они назвали Бенджамином. Звезда «Криминального чтива» признавался, что встреча с женой и появление детей — лучшее, что с ним случилось в жизни.
Ранее Наоми Уоттс вышла в свет с 17-летним сыном от звезды «Крика».