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Дочь Джона Траволты снялась для обложки журнала

Элла Блю Траволта появилась на обложке модного глянца

Дочь голливудского актера Джона Траволты снялась для обложки журнала Hunger. Звезда «Криминального чтива» показал в соцсетях фото, которое украсило новый выпуск.

Элла Блю Траволта на обложке журнала Hunger, фото: соцсети
Элла Блю Траволта на обложке журнала Hunger, фото: соцсети

«На случай, если вы не видели. Так горжусь тобой, Элла», — написал артист.

Девушка в 2022 году дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Элла Блю участвовала в показе новой коллекции знаменитого модельера Карла Лагерфельда — она прошлась по подиуму в брючном костюме и кружевном боди. Актер отмечал, что его дочь талантлива во многих областях и ей удается быстро прогрессировать в новых направлениях.

Элла Траволта с детства увлечена музыкой. Девушка также пишет песни и сама исполняет их.

Дочь Траволты родилась в его браке с коллегой Келли Престон. В 2010 году в семье произошло пополнение, артистка родила сына, которого они назвали Бенджамином. Звезда «Криминального чтива» признавался, что встреча с женой и появление детей — лучшее, что с ним случилось в жизни.