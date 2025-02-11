Дочь Джона Траволты снялась для обложки журнала

Девушка в 2022 году дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Элла Блю участвовала в показе новой коллекции знаменитого модельера Карла Лагерфельда — она прошлась по подиуму в брючном костюме и кружевном боди. Актер отмечал, что его дочь талантлива во многих областях и ей удается быстро прогрессировать в новых направлениях.