«Для меня это монофильм первый раз в жизни. Это, с одной стороны, очень серьезная, амбициозная, а, с другой стороны, просто интересная актерская задача. Когда ты вообще один. И еще: наверное, для меня главный месседж этого фильма… Я анекдот весь рассказывать не буду, но последнюю фразу скажу: надо правильно формулировать техническое задание», — заключила актриса.