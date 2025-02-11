Юлия Пересильд появилась на премьере картины «On и Она» режиссера Евгения Корчагина. Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
В картине «On и Она» Пересильд перевоплотилась в разработчицу Ксению, которая после неудачной презентации своего очередного проекта решает отправиться в отпуск. Она арендует дом на берегу моря, где с ней общается мужской голос из динамиков.
Ксении нравится увлекательная беседа с искусственным интеллектом по имени Маркус. В какие-то моменты ей кажется, будто она разговаривает с живым человеком. Однако вскоре забота «умного дома» начинает быть слишком навязчивой — доходит до того, что Маркус не отпускает героиню на прогулку, убеждая ее в том, что все удовольствия доступны внутри стен дома. Ксения с ужасом понимает, что стала заложницей ИИ, который считает ее своей возлюбленной.
Пересильд, презентуя фильм, призналась, что работа над картиной — это тяжелый труд.
«Для меня это монофильм первый раз в жизни. Это, с одной стороны, очень серьезная, амбициозная, а, с другой стороны, просто интересная актерская задача. Когда ты вообще один. И еще: наверное, для меня главный месседж этого фильма… Я анекдот весь рассказывать не буду, но последнюю фразу скажу: надо правильно формулировать техническое задание», — заключила актриса.
В широкий прокат фильм «On и Она» выходит 13 февраля.