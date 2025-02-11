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Дочери Юлии Пересильд поддержали ее на премьере фильма

Актриса презентовала фантастический триллер «On и Она» со своим участием

Юлия Пересильд появилась на премьере картины «On и Она» режиссера Евгения Корчагина. Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

В этот вечер актрису пришли поддержать дочери — 15-летняя Анна и 12-летняя Мария. Для выхода на красную дорожку 40-летняя звезда предпочла синее платье в пол, усыпанное стразами, с поясом на талии. Ее дочь Анна надела черный корсет и длинную юбку.

Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд с дочками на премьере фильма «On и Она», фото: пресс-служба

В картине «On и Она» Пересильд перевоплотилась в разработчицу Ксению, которая после неудачной презентации своего очередного проекта решает отправиться в отпуск. Она арендует дом на берегу моря, где с ней общается мужской голос из динамиков.

Ксении нравится увлекательная беседа с искусственным интеллектом по имени Маркус. В какие-то моменты ей кажется, будто она разговаривает с живым человеком. Однако вскоре забота «умного дома» начинает быть слишком навязчивой — доходит до того, что Маркус не отпускает героиню на прогулку, убеждая ее в том, что все удовольствия доступны внутри стен дома. Ксения с ужасом понимает, что стала заложницей ИИ, который считает ее своей возлюбленной.

Пересильд, презентуя фильм, призналась, что работа над картиной — это тяжелый труд.

«Для меня это монофильм первый раз в жизни. Это, с одной стороны, очень серьезная, амбициозная, а, с другой стороны, просто интересная актерская задача. Когда ты вообще один. И еще: наверное, для меня главный месседж этого фильма… Я анекдот весь рассказывать не буду, но последнюю фразу скажу: надо правильно формулировать техническое задание», — заключила актриса.

В широкий прокат фильм «On и Она» выходит 13 февраля.