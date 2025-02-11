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Джастин Бальдони пожаловался на свое ментальное здоровье из-за Блейк Лайвли

Режиссер измучен стрессом из-за судебного разбирательства с актрисой
Джастин Бальдони
Джастин БальдониИсточник: Legion-Media.ru

Джастин Бальдони признался, что он «измучен» годом «эмоционального стресса» перед судебным разбирательством с Блейк Лайвли.

В выпуске подкаста «Gent’s Talk», который был записан еще в ноябре 2024 года и только сейчас увидел свет, режиссер вспомнил, как отправил сообщение своему лучшему другу и президенту продюсерской компании Wayfarer Studios, чтобы рассказать о своей тревожности и выгорании.

«Я сказал им, что нахожусь не в лучшей точке. Я сказал им, что я измотан, что у меня нет времени на восстановление и исцеление. У меня был напряженный год — много материальных успехов и много эмоционального стресса. Мне и моей семье было очень тяжело», — поделился Бальдони.

Через месяц после того, как он дал это интервью, Блейк Лайвли подала жалобу о нарушении гражданских прав, после чего последовал иск против Бальдони за предполагаемые сексуальные домогательства и клеветническую кампанию против нее.

Во время подкаста Джастин, похоже, намекал на закулисную борьбу и творческие разногласия с Лайвли.

«Я еще не говорил об этом, — признался он Мурани. Было видно, как он потирает глаза, пытаясь не заплакать. В какой-то момент Бальдони также сообщил, что ранее тем утром он “отправил текстовое сообщение”, которое вызвало у него “тревогу”».

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли не получила приглашение на Супербоул на фоне скандала.