Джастин Бальдони пожаловался на свое ментальное здоровье из-за Блейк Лайвли

Джастин Бальдони признался, что он «измучен» годом «эмоционального стресса» перед судебным разбирательством с Блейк Лайвли.
В выпуске подкаста «Gent’s Talk», который был записан еще в ноябре 2024 года и только сейчас увидел свет, режиссер вспомнил, как отправил сообщение своему лучшему другу и президенту продюсерской компании Wayfarer Studios, чтобы рассказать о своей тревожности и выгорании.
«Я сказал им, что нахожусь не в лучшей точке. Я сказал им, что я измотан, что у меня нет времени на восстановление и исцеление. У меня был напряженный год — много материальных успехов и много эмоционального стресса. Мне и моей семье было очень тяжело», — поделился Бальдони.
Через месяц после того, как он дал это интервью, Блейк Лайвли подала жалобу о нарушении гражданских прав, после чего последовал иск против Бальдони за предполагаемые сексуальные домогательства и клеветническую кампанию против нее.
Во время подкаста Джастин, похоже, намекал на закулисную борьбу и творческие разногласия с Лайвли.
«Я еще не говорил об этом, — признался он Мурани. Было видно, как он потирает глаза, пытаясь не заплакать. В какой-то момент Бальдони также сообщил, что ранее тем утром он “отправил текстовое сообщение”, которое вызвало у него “тревогу”».
Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли не получила приглашение на Супербоул на фоне скандала.