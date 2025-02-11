Джастин Бальдони пожаловался на свое ментальное здоровье из-за Блейк Лайвли

«Я сказал им, что нахожусь не в лучшей точке. Я сказал им, что я измотан, что у меня нет времени на восстановление и исцеление. У меня был напряженный год — много материальных успехов и много эмоционального стресса. Мне и моей семье было очень тяжело», — поделился Бальдони.