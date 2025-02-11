Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в откровенном бикини

Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в откровенном бикини. Артистка Румер Уиллис позировала на шезлонге и опубликовала фото в соцсетях.
«Счастливая девушка», — написала она под постом.
Знаменитость растит годовалую дочь Луэтту. Уиллис рожала дома, о чем она рассказывала в личном блоге. С ней рядом, помимо медперсонала, находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Актриса сама сообщила поклонникам о пополнении в семье, опубликовав фото с первенцем. По словам артистки, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.
Дочь голливудских звезд заявляла, что благодарна своему телу, которое выносило здорового ребенка, и не стесняется его показывать. По мнению артистки, каждая женщина, ставшая матерью, имеет полное право гордиться собой и дать себе столько времени на восстановление, сколько посчитает нужным.
В августе 2024 года актриса объявила о расставании с Томасом. Уиллис назвала себя матерью-одиночкой, однако отметила, что экс-возлюбленный принимает участие в воспитании дочери.
Ранее 62-летняя Деми Мур появилась на публике в откровенном платье.