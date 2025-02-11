Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в откровенном бикини

Знаменитость растит годовалую дочь Луэтту. Уиллис рожала дома, о чем она рассказывала в личном блоге. С ней рядом, помимо медперсонала, находились мать, сестры и отец ребенка, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Актриса сама сообщила поклонникам о пополнении в семье, опубликовав фото с первенцем. По словам артистки, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.