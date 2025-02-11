Том Круз рассказал о выполнении смертельно опасного трюка на съемках фильма

В сцене ему пришлось находиться на внешней части летящего самолета, который пролетал над горным массивом на головокружительной высоте 2000 метров. Круз признался, что выполнение этого опасного трюка далось ему нелегко — из-за разреженного воздуха на такой высоте у него возникли серьезные проблемы с дыханием, что привело к нескольким случаям потери сознания.