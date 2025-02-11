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Том Круз рассказал о выполнении смертельно опасного трюка на съемках фильма

Актер поделился, что терял сознание во время выполнения трюка

Том Круз в свои 62 года продолжает удивлять преданностью профессии и бесстрашием на съемочной площадке. Актер поделился захватывающими кадрами со съемок нового фильма «Миссия невыполнима», где он выполнил экстремальный трюк без помощи каскадеров.

В сцене ему пришлось находиться на внешней части летящего самолета, который пролетал над горным массивом на головокружительной высоте 2000 метров. Круз признался, что выполнение этого опасного трюка далось ему нелегко — из-за разреженного воздуха на такой высоте у него возникли серьезные проблемы с дыханием, что привело к нескольким случаям потери сознания.

«Когда ты высовываешься из самолета на скорости 190−210 км/ч, кислорода просто не хватает. Мне пришлось учиться правильно дышать. Бывали моменты, когда я терял сознание и физически не мог забраться обратно в кабину», — рассказал Круз в интервью журналу Empire.