Звезда «Форсажа» Питер Нэви Туясосопо умер в 61 год

Ушел из жизни актер Питер Нэви Туясосопо, который стал известен ролями в фильмах «Форсаж» и «Уличный боец». О смерти артиста рассказал в соцсетях его сын.
Туясосопо скончался в ночь на 11 февраля в Финиксе, штат Аризона. Причиной смерти стали осложнения на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Актеру был 61 год.
По словам сына артиста, он прожил яркую и интересную жизнь. Питер оставил после себя много доброты и любви.
За годы кинокарьеры он успел сняться в таких проектах, как «Царь скорпионов», «Бэтмен и Робин», «Форсаж». Последней работой актера стал комедийный сериал «Новенькая».
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