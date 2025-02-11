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Звезда «Форсажа» Питер Нэви Туясосопо умер в 61 год

Причиной смерти стали осложнения на фоне сердечно-сосудистых заболеваний
Питер Нэви Туясосопо
Питер Нэви ТуясосопоИсточник: Legion-Media.ru

Ушел из жизни актер Питер Нэви Туясосопо, который стал известен ролями в фильмах «Форсаж» и «Уличный боец». О смерти артиста рассказал в соцсетях его сын.

Туясосопо скончался в ночь на 11 февраля в Финиксе, штат Аризона. Причиной смерти стали осложнения на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. Актеру был 61 год.

По словам сына артиста, он прожил яркую и интересную жизнь. Питер оставил после себя много доброты и любви.

За годы кинокарьеры он успел сняться в таких проектах, как «Царь скорпионов», «Бэтмен и Робин», «Форсаж». Последней работой актера стал комедийный сериал «Новенькая».

Ранее стало известно о смерти актера Олега Стриженова. Ему было 95 лет.