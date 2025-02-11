Звезда «Форсажа» Питер Нэви Туясосопо умер в 61 год

По словам сына артиста, он прожил яркую и интересную жизнь. Питер оставил после себя много доброты и любви.



За годы кинокарьеры он успел сняться в таких проектах, как «Царь скорпионов», «Бэтмен и Робин», «Форсаж». Последней работой актера стал комедийный сериал «Новенькая».



Ранее стало известно о смерти актера Олега Стриженова. Ему было 95 лет.