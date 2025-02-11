Звезда «Черной любви» Озчивит не одобрил трагичный финал сериала

«Зрители правда не хотели такого финала, но я тоже не хотел. Я сказал: “Кемаль не заслуживает такого”. Было два варианта на выбор: либо счастливый конец, либо несчастный конец со взрывом бомбы. Мы хотели сделать финал, который еще долго не забудут. Именно поэтому Кемаль убрал ногу с той кнопки», — заявил Озчивит.