Звезда «Черной любви» Озчивит не одобрил трагичный финал сериала

Бурак Озчивит недавно прилетел в Россию, чтобы принять участие в концертной программе «Музыка турецких сериалов». Накануне он появился на сцене Кремлевского Дворца.
Ведущий мероприятия Иван Чуйков поговорил с 40-летним актером о его работах в кино. Так, они вспомнили финал сериала «Черная любовь», где герой Озчивита трагически погибает. Актер признался, что был против такой концовки, но режиссеры настояли на ней.
«Зрители правда не хотели такого финала, но я тоже не хотел. Я сказал: “Кемаль не заслуживает такого”. Было два варианта на выбор: либо счастливый конец, либо несчастный конец со взрывом бомбы. Мы хотели сделать финал, который еще долго не забудут. Именно поэтому Кемаль убрал ногу с той кнопки», — заявил Озчивит.
В центре сюжета сериала — художница Нихан (Неслихан Атагюль), дочь богатого бизнесмена, и талантливый инженер Кемаль, сын простого парикмахера. Герои случайно знакомятся в автобусе и влюбляются друг в друга.
Однако паре пытаются помешать родственники Нихан. Они не хотят, чтобы она связывала свою жизнь с бедным человеком. Девушка вынуждена бросить Кемаля, и он с разбитым сердцем уезжает в другой город.
Спустя пять лет, став успешным инженером, герой возвращается в Стамбул, чтобы заключить контракт с Эмиром (Каан Урганджиоглу), мужем Нихан. Кемаль полон решимости и мечтает отомстить бывшей возлюбленной.
Ранее Озчивит рассмешил зрителей, повторив сцену из «Джентльменов удачи».