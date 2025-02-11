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Звезда «Молодежки» улетела с сыном из России

Анна Михайловская призналась, что отдыхает в Дубае

Актриса Анна Михайловская улетела с сыном из России. Звезда сериала «Молодежка» сообщила об этом в личном блоге, признавшись, что выбрала для отдыха Дубай.

«На месте. Улетели к солнышку», — отметила артистка, опубликовав кадры из путешествия.

Знаменитость растит девятилетнего Мирослава от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжили вместе воспитывать мальчика, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.

В 2021 года артистка призналась подписчикам, что ее сердце занято, но еще полгода звезда держала в секрете личность возлюбленного, а потом начала делиться совместными снимками с бизнесменом Кириллом Шокотько. Пара вместе выходила в свет, однако недавно стало известно, что они расстались. Актриса не дает комментариев на эту тему и больше не афиширует личную жизнь.

Ранее звезда «Молодежки» показала, как выглядит без макияжа и фильтров.