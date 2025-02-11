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Уехавшего в США актера Андрея Бурковского разыскивают приставы из-за долгов

Исполнительное производство было заведено в конце января 2025 года
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский

Актера Андрея Бурковского, который уехал из России в США, разыскивают судебные приставы. Исполнительное производство о взыскании задолженности было заведено в конце января 2025 года.

Переехавший в другую страну актер остался должен сумму в размере 5120 рублей, но не стал ее выплачивать. Из-за этого взысканием вынуждены были заняться сотрудники ФССП.

Исполнительное производство было оформлено в московском районе Аэропорт, где ранее проживал Бурковский.

По данным СМИ, знаменитость покинул Россию еще в конце 2022 года, после чего сдавал московскую квартиру в аренду. Сейчас актер живет в Нью-Йорке, где преподает актерское мастерство.

Ранее стало известно, что артист продал свою столичную 4-комнатную квартиру площадью 130 квадратных метров. Цена такой недвижимости, судя по объявлениям о продаже, приблизительно равна 80 млн рублей.