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Продюсер Бачурин: Юра Борисов лучше других может воплотить образ Пушкина

Продюсер также подчеркнул, что выбор артиста на роль великого поэта оказался удачным

Продюсер и сценарист Илья Бачурин высоко оценил работу Юрия Борисова, исполнившего роль Александра Сергеевича Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», передает Пятый канал. 

По мнению Бачурина, картина передает важные темы современным языком, а игра Борисова заслуживает особого внимания. Однако он отметил, что эта роль не раскрывает весь потенциал актера и лишь демонстрирует небольшую часть его таланта.

«Мы еще и одной десятой его артистического таланта не увидели. Работа в этой картине не весь его диапазон раскрывает, он еще многое сделает», — заявил он. 

Продюсер также подчеркнул, что выбор артиста на роль великого поэта оказался удачным. При этом он счел некорректным проводить параллели между Борисовым и Сергеем Безруковым, ранее исполнявшим образ Пушкина, поскольку каждый актер создает своего уникального персонажа. По словам Бачурина, Борисов сумел наиболее точно воплотить тот образ, который зрители воспринимают с наибольшим интересом.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов в образе Пушкина раздал розы в московском метро. 