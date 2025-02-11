Продюсер Бачурин: Юра Борисов лучше других может воплотить образ Пушкина

Продюсер также подчеркнул, что выбор артиста на роль великого поэта оказался удачным. При этом он счел некорректным проводить параллели между Борисовым и Сергеем Безруковым, ранее исполнявшим образ Пушкина, поскольку каждый актер создает своего уникального персонажа. По словам Бачурина, Борисов сумел наиболее точно воплотить тот образ, который зрители воспринимают с наибольшим интересом.