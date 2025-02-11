Наоми Уоттс вышла в свет с 17-летним сыном от звезды «Крика»

Голливудская звезда в 2023 году вышла замуж за коллегу Билли Крудапа. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже Уоттс призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.