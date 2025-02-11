Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наоми Уоттс вышла в свет с 17-летним сыном от звезды «Крика»

Актриса Наоми Уоттс появилась на публике с 17-летним сыном

Голливудская актриса Наоми Уоттс вышла в свет с сыном от звезды «Крика» Лива Шрайбера. Артистка приехала с 17-летним Александром в Санта-Монику на вручение ежегодной кинопремии Critics Choice Awards. Знаменитость позировала с первенцем, который стал выше нее ростом, на красной дорожке и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Наоми Уоттс с сыном Александром
Наоми Уоттс с сыном АлександромИсточник: Legion-Media.ru

Уоттс и Шрайбер расстались в 2016 году, они были вместе 11 лет. Актеры рассказывали, что смогли сохранить хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и проводят время вместе с детьми. У них двое сыновей: помимо Александра Пита, они воспитывают 16-летнего Сэмюэла Кая.

Голливудская звезда в 2023 году вышла замуж за коллегу Билли Крудапа. Актеры начали встречаться в 2017 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Цыганка». Пара не афишировала помолвку и свадьбу, но папарацци удалось снять их с обручальными кольцами. Позже Уоттс призналась, что официально зарегистрировала отношения с Крудапом, и показала фото с торжества.