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Мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной

SHOT: актриса Елена Цорн осталась без квартиры из-за мошенников
Елена Цорн в сериале «Адвокат»
Елена Цорн в сериале «Адвокат»

Мошенники обманули российскую актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в сентябре 2024 года 82-летней Цорн начали звонить, предположительно, украинские мошенники. Они две недели работали над тем, чтобы актриса переписала свою квартиру площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в Москве — ей предложили оформить договор временной ренты.

Документы подписали на 14 млн рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 млн. Тогда к ней приехал курьер, который забрал у Цорн 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Только через несколько месяцев Цорн поняла, что стала жертвой мошенников и осталась без квартиры.

Елена Цорн снималась в сериалах «Карпов», «Адвокат», а также в фильмах «Сильва» и «Город мастеров».

В 2024 году по такой же схеме «развели» певицу Ларису Долину — после бесед с мошенниками она продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках. Весной ей позвонили и убедили поговорить с «сотрудниками спецслужб», которые заявили, что ее квартирой якобы интересуются мошенники, поэтому нужно «фиктивно» продать ее в рамках «следственного эксперимента». Деньги после сделки перевели на «безопасный счет».

Долина пытается оспорить продажу квартиры, идут судебные заседания. Общий ущерб составил около 200 млн рублей.