Мошенники обманули актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной

В 2024 году по такой же схеме «развели» певицу Ларису Долину — после бесед с мошенниками она продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках. Весной ей позвонили и убедили поговорить с «сотрудниками спецслужб», которые заявили, что ее квартирой якобы интересуются мошенники, поэтому нужно «фиктивно» продать ее в рамках «следственного эксперимента». Деньги после сделки перевели на «безопасный счет».