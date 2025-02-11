Звезда «Папиных дочек» показала редкое фото с мужем

Дарья Мельникова также была замужем за актером Артуром Смольяниновым (признан иноагентом в РФ; включен в список террористов и экстремистов). В этом браке у нее родились два сына — Артур и Марк. В 2021 году Мельникова сообщила, что развелась со Смольяниновым.