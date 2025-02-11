Звезда «Папиных дочек» показала редкое фото с мужем

Дарья Мельникова в личном блоге опубликовала редкое фото с мужем, актером Романом Набатовым. 33-летняя актриса запечатлела себя с супругом в салоне автомобиля. Она была одета в серый пуховик и красную шапку.
«Мой баланс борд. Люблю тебя очень», — подписала кадр звезда сериала «Папины дочки».
Напомним, в прошлом году Дарья Мельникова сообщила, что во второй раз вышла замуж и в третий раз стала мамой. Мужем и отцом ее ребенка стал актер Роман Набатов. Пара впервые вышла в свет осенью 2023 года.
Дарья Мельникова также была замужем за актером Артуром Смольяниновым (признан иноагентом в РФ; включен в список террористов и экстремистов). В этом браке у нее родились два сына — Артур и Марк. В 2021 году Мельникова сообщила, что развелась со Смольяниновым.
Ранее Дарья Мельникова трогательно высказалась о супруге и призналась ему в чувствах.
«Человек, который не даст мне зазнаться», — подписала звезда снимок Набатова и добавила эмоджи в виде сердца.