Показ российского фильма на европейском кинофестивале прошел при полном зале

«Зрители с большим интересом встретили дебют и активно включались в диалог с режиссером после просмотра, отмечая самобытность и свежесть картины, а также глубину поднятых тем. Уверен, что это только начало — и для Ренаты, и для новой волны российских фильмов, которые снова будут завоевывать сердца не только нашей, но и мировой аудитории», — уточнил он.