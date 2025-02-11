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Звезда «Гарри Поттера» пошутил, что хочет сыграть Гермиону в новом сериале

Актер Джейсон Айзекс шуткой ответил на вопрос о роли в новой экранизации «Гарри Поттера»
Джейсон Айзекс
Джейсон АйзексИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезду серии фильмов о Гарри Поттере Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной. Беседу с британским артистом опубликовало издание Deadline в социальной сети X.

Журналистка предположила, что сыгравший в оригинальных картинах антагониста Люциуса Малфоя может рассмотреть для себя роль волшебника Салазара Слизерина.

Джейсон Айзекс в роли Люциуса Малфоя
Джейсон Айзекс в роли Люциуса МалфояИсточник: кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»

«Я надеюсь вернуться в качестве Гермионы, я уже отправил HBO Max запись на пробы», — пошутил в ответ 61-летний Айзекс.

Гермиона Грейнджер — одна из главных героинь цикла романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. В книгах и фильмах по ним она представлена как талантливая волшебница, отличница, прилежно изучающая магию, хотя и не имеющая возможности похвастаться «чистой» магической родословной.

Накануне стало известно, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру».