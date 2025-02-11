Звезда «Гарри Поттера» пошутил, что хочет сыграть Гермиону в новом сериале

Звезду серии фильмов о Гарри Поттере Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной. Беседу с британским артистом опубликовало издание Deadline в социальной сети X.
Журналистка предположила, что сыгравший в оригинальных картинах антагониста Люциуса Малфоя может рассмотреть для себя роль волшебника Салазара Слизерина.
«Я надеюсь вернуться в качестве Гермионы, я уже отправил HBO Max запись на пробы», — пошутил в ответ 61-летний Айзекс.
Гермиона Грейнджер — одна из главных героинь цикла романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. В книгах и фильмах по ним она представлена как талантливая волшебница, отличница, прилежно изучающая магию, хотя и не имеющая возможности похвастаться «чистой» магической родословной.
Накануне стало известно, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла в предстоящем сериале по «Гарри Поттеру».