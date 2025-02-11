Звезда «Гарри Поттера» пошутил, что хочет сыграть Гермиону в новом сериале

Гермиона Грейнджер — одна из главных героинь цикла романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. В книгах и фильмах по ним она представлена как талантливая волшебница, отличница, прилежно изучающая магию, хотя и не имеющая возможности похвастаться «чистой» магической родословной.