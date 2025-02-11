Наверное, меньше всего ожидаешь увидеть Дженнифер Энистон в фильме ужасов. Тем не менее в начале 90-х она снялась в хорроре «Лепрекон». Причем это была первая главная роль Энистон в полнометражном кино. Лента рассказывает о том, как молодая девушка Тори и ее отец переезжают в старый дом. Во время ремонта рабочие находят в подвале коробку с одержимым местью лепреконом (один из прежних хозяев украл у него золото) и случайно освобождают его, что приводит к очень кровавым последствиям.