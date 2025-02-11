Часто артист становится заложником одной роли. Если Джейсон Стэйтем — то обязательно боевик, если Хью Грант — то непременно ромком. То же самое можно сказать и о Дженнифер Энистон, к которой приклеился образ Рэйчел Грин. И все же у актрисы есть нетипичные для нее проекты.
1. «Лепрекон», Тори
Наверное, меньше всего ожидаешь увидеть Дженнифер Энистон в фильме ужасов. Тем не менее в начале 90-х она снялась в хорроре «Лепрекон». Причем это была первая главная роль Энистон в полнометражном кино. Лента рассказывает о том, как молодая девушка Тори и ее отец переезжают в старый дом. Во время ремонта рабочие находят в подвале коробку с одержимым местью лепреконом (один из прежних хозяев украл у него золото) и случайно освобождают его, что приводит к очень кровавым последствиям.
Хоррор был снят за небольшие деньги, но в прокате собрал более 8 миллионов долларов. Спустя год Энистон уже играла в «Друзьях». За роль Рэйчел Энистон получила «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.
2. «Утреннее шоу», Алекс Леви
Многосерийная драма «Утреннее шоу» тоже принесла Дженнифер премию Гильдии актеров и целый ряд номинаций. В сериале она играет Алекс Леви, успешную ведущую популярной новостной программы. Однажды напарника Алекс Митча Кесслера (Стив Карелл) обвиняют в неподобающем поведении и увольняют с канала.
В одночасье карьера и дело всей жизни Леви оказываются под угрозой, тем более, что на горизонте появляется бойкая журналистка Брэдли (Риз Уизерспун). Сериал с Энистон получил противоречивые отзывы, тем не менее поклонники сошлись на том, что Дженнифер справилась с задачей, причем не только актерской, но и как продюсер телешоу.
3. «Торт», Клэр Беннет
Одна из тех картин, показавших всему миру, что Дженнифер Энистон — не только актриса комедий. В драме 2015 года «Торт» она воплотила образ пережившей смерть ребенка и страдающей от хронических болей Клэр Беннет. Героиня Энистон — саркастичная и острая на язык, что объясняется ее недугом и горьким опытом, тем не менее она пытается сохранить оптимистичный настрой.
Внезапно Клэр узнает о самоубийстве своей знакомой Нины из группы психологической поддержки. Героиня пытается разобраться в причинах произошедшего и знакомится с мужем Нины Роем (Сэм Уортингтон) и их маленьким сыном. Знакомство обещает перерасти во что-то большее.
По мнению поклонников, Дженнифер Энистон смогла убедительно сыграть героиню, душевные страдания которой сильнее физических.
4. «Желтые птицы», Маурин Мерфи
В военной драме «Желтые птицы» Энистон сыграла второстепенную, но очень заметную роль. Ее Маурин Мерфи — мама пропавшего на войне в Ираке солдата. Никто не знает, что случилось с сыном Мерфи, кроме его сослуживца Джона (Олден Эренрайк), единственного, кто вернулся живым. Но страдающий от ПТСР Джон никому не готов рассказать, что произошло на самом деле.
Тема бессмысленного кровопролития и покалеченных жизней встречается в этой ленте с болью от потери родного человека. Дженнифер сыграла убитую горем и растерянную женщину, которая хочет узнать, почему она лишилась своего ребенка. Актриса также выступила здесь в качестве продюсера.
5. «Цена измены», Люсинда Харрис
В психологическом триллере «Цена измены» Дженнифер Энистон составила компанию Клайву Оуэну. Она сыграла обворожительную Люсинду Харрис, которая знакомится в поезде с Чарльзом Шейном (Оуэн). Между ними сразу же вспыхивают чувства, и, несмотря на то, что у Чарли есть жена и дочь, пара уединяется в номере отеля. Интим героев нарушает незнакомец. Он избивает Чарльза, после чего его жизнь превращается в настоящий непрекращающийся кошмар.
По мнению публики, Дженнифер Энистон в очередной раз доказала, что может быть весьма разноплановой актрисой, а в фильме Микаэля Хофстрема ее Люсинда получилась одновременно соблазнительной и уязвимой.
6. «Стальной гигант»
Непосредственно увидеть Дженнифер в мультфильме «Стальной гигант», конечно, нельзя, но можно услышать. Энистон подарила голос Энни Хьюз, маме Хогарта, обнаружившего огромного, прилетевшего из космоса робота. Энни воспитывает сына одна и вынуждена много работать, но старается уделять мальчику внимание.
После того как становится известно о дружбе Хогарта с инопланетянином, Энни помогает сыну справиться с коварным сотрудником спецслужб Кентом Мэнсли, которому поручено уничтожить пришельца. По оценкам многих, мультфильм получился очень трогательным.