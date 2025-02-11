Орландо Блум показал подросшего сына от модели Миранды Керр

Орландо Блум в личном блоге поделился редкими фото со своим 13-летним сыном Флинном. Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» вместе с наследником в минувшие выходные посетил Супербоул.
Однако 48-летний актер по-прежнему скрывает лицо своего старшего ребенка. На одном из кадров он показал его со спины, а на другом наложил на лицо большой смайлик в виде красного сердца.
«Важные воспоминания», — подписал снимки Блум.
Напомним, Флинн родился в браке актера Орландо Блума и модели Миранды Керр. Звезды сыграли свадьбу в июле 2010 года, а спустя полгода у них родился сын. Однако через три года после свадьбы актер и модель расстались.
В 2016 году Блум начал встречаться с певицей Кэти Перри. В 2020-м у звезд родилась дочь Дейзи. Перри признавалась, что подружилась с Флинном. В прошлом году она рассказывала, что часто делится с ними своими музыкальными новинками. По словам исполнительницы, у Флинна очень хороший слух.
«Ему понравилась песня Never Really Over. Я сыграла ее ему до выхода, и я спросила: “Что думаешь?” А он такой: “Да, это супер”. У него хороший вкус. Ему нравится песня All the Love. И это одна из моих любимых песен, которые я написала», — говорила певица.