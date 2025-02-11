Первая экранизация британского бестселлера «Дневник Бриджит Джонс» вышла в 2001 году, и вот уже более 20 лет героиня в исполнении Рене Зеллвегер очаровывает зрителей своей искренностью и непосредственностью. Однако роль лондонской журналистки — далеко не единственный романтический образ талантливой американской актрисы.
В преддверии выхода новой главы культовой комедии «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вспоминаем предыдущие фильмы о Джонс, а также другие хиты с двукратной лауреаткой «Оскара» в главной роли.
«Дневник Бриджит Джонс»
Когда-то женщины в романтических лентах выглядели безупречно: идеальные фигуры, отточенные движения, голливудские улыбки. А потом появилась она — неловкая девушка за 30, полноватая и с вредными привычками, одним словом, неидеальная. Бриджит Джонс стала не просто хрестоматийным персонажем, а голосом целого поколения.
Джонс боится остаться старой девой — она не замужем, работает в издательстве, пытается похудеть, бросить курить, и вечно задается вопросом: «Где же мой идеальный мужчина?». Совершенно внезапно судьба дарит ей сразу двух кандидатов: обольстительного, но ненадежного босса Дэниэла Кливера (Хью Грант) и благородного, но чопорного адвоката Марка Дарси (Колин Ферт).
Для подготовки к роли Зеллвегер пришлось набрать почти 10 кг. Кроме того, уроженка Техаса под вымышленным именем устроилась на работу в реальное лондонское издательство и оттачивала свой британский акцент так, что даже англичане не сразу смогли разоблачить ее. «Дневник Бриджит Джонс» собрал в мировом прокате более 280 миллионов долларов, а Рене была номинирована на «Оскар».
«Бриджит Джонс: Грани разумного»
Наконец жизнь героини сложилась идеально: она счастлива в отношениях с Марком Дарси, и, казалось бы, все тревоги позади. Но недоверчивая натура и внутренние страхи Бриджит дают о себе знать: Джонс ревнует своего избранника к молодой ассистентке и сомневается в серьезности его намерений.
Ситуация усугубляется возвращением харизматичного негодяя Дэниэла Кливера, который стремится вернуть доверие бывшей возлюбленной. Чтобы разобраться в своих чувствах, Бриджит летит с Кливером в Таиланд, где попадает в женскую тюрьму за хранение запрещенных веществ.
«Бриджит Джонс: Грани разумного» остается верен духу оригинала, и на экранах снова Рене Зеллвегер, Хью Грант и Колин Ферт.
«Бриджит Джонс 3»
Спустя 12 лет, в 2006 году, Рене вновь вернулась к роли, ставшей ее визитной карточкой. Бриджит за 40, она давно рассталась с Марком Дарси и полностью посвятила себя карьере телепродюсера. Но судьба преподносит ей очередной сюрприз: после пары случайных интрижек с привлекательным миллиардером Джеком Квантом (Патрик Демпси) и бывшим возлюбленным Марком она обнаруживает, что беременна. Главная интрига заключается в том, что неизвестно, кто из мужчин является отцом будущего ребенка.
Триквел о похождениях обаятельной англичанки был тепло принят аудиторией, которая отметила удачное сочетание комедийных и драматических элементов, а также химию между главными актерами. Хотя некоторые поклонники были огорчены отсутствием в «Бриджит Джонс 3» персонажа Хью Гранта.
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Работа над четвертым фильмом серии началась еще в 2022 году. В качестве соавтора сценария к новой экранизации выступила писательница романов о Бриджит Джонс Хелен Филдинг.
Сюжет новой ленты сосредоточится на жизни журналистки спустя несколько лет после гибели ее мужа, Марка Дарси. 50-летняя Бриджит одна воспитывает двоих детей: девятилетнего Билли и четырехлетнюю Мэйбл. В попытке справиться с одиночеством Джонс устанавливает приложение для знакомств, и у нее завязываются отношения с парнем, который гораздо младше ее. Однако ухажер окажется не единственным, кто готов занять место в сердце героини.
К роли Дэниэла Кливера в «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вернулся Хью Грант. В картине снялись Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл и Эмма Томпсон. Мировая премьера новинки состоится 14 февраля.
«Сестричка Бетти»
Милая и скромная Бетти работает официанткой в закусочной в небольшом городке Канзаса и мечтает о лучшей жизни. Ее единственная отдушина — мыльная опера «Причины любви» с обаятельным главным героем — доктором Дэвидом Равеллом. Однажды Бетти становится невольным свидетелем убийства своего непутевого мужа, который оказывается замешан в грязных делах. В этот момент что-то щелкает в ее сознании: в состоянии шока героиня решает, что она медсестра и возлюбленная доктора Равелла.
Бетти сбегает в Лос-Анджелес на поиски своего счастья, не зная, что по ее следу уже идут двое киллеров (в исполнении Моргана Фримана и Криса Рока). Так, в жизни девушки начинается череда абсурдных ситуаций, нелепых моментов и судьбоносных встреч.
«Сестричка Бетти» получила приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале и принесла Зеллвегер ее первый «Золотой глобус».
«К черту любовь»
Яркий оммаж голливудским комедиям 60-х погружает зрителя в атмосферу гламура, изысканных костюмов и остроумных диалогов. Главная героиня — Барбара Новак, успешная писательница и автор бестселлера «К черту любовь», призывающего женщин отказаться от романтических отношений в пользу карьеры и независимости.
Книга Новак становится сенсацией, разлетаясь с прилавков по всему Нью-Йорку. Но репортер и ловелас Кэтчер Блок (Юэн МакГрегор) решает соблазнить Барбару и доказать, что даже она не сможет устоять перед его чарами. Внезапно для себя Кэтчер влюбляется в Барбару.
Химия между Зеллвегер и МакГрегором придает комедии особый шарм, но фильм получил смешанные отзывы. Одни хвалили «К черту любовь» за яркий стиль и атмосферу 60-х, другие отмечали излишнюю театральность.
«Замерзшая из Майами»
В центре сюжета комедии «Замерзшая из Майами» — Люси Хилл, амбициозная бизнес-леди из солнечного Майами, которая по долгу службы оказывается в суровых условиях небольшого городка в Миннесоте. Ее задача — оптимизировать работу местного завода, что подразумевает увольнение персонала. Холодный климат идет героине на пользу — постепенно она проникается симпатией к тихой и уютной жизни простых работяг, находит новых друзей и романтическое увлечение.
Из черствой карьеристки персонаж Зеллвегер превращается в чуткую и понимающую девушку, способную ценить простые радости жизни. Игра актрисы наполнена искренностью и юмором, делая персонаж Люси близким и понятным зрителю.