Спустя 12 лет, в 2006 году, Рене вновь вернулась к роли, ставшей ее визитной карточкой. Бриджит за 40, она давно рассталась с Марком Дарси и полностью посвятила себя карьере телепродюсера. Но судьба преподносит ей очередной сюрприз: после пары случайных интрижек с привлекательным миллиардером Джеком Квантом (Патрик Демпси) и бывшим возлюбленным Марком она обнаруживает, что беременна. Главная интрига заключается в том, что неизвестно, кто из мужчин является отцом будущего ребенка.