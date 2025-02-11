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Бурак Озчивит рассмешил зрителей, повторив сцену из «Джентльменов удачи»

Актер повторил культовую фразу персонажа Евгения Леонова на концерте в Кремле

Турецкий актер Бурак Озчивит повторил сцену из фильма «Джентльмены удачи» во время киноконцерта в Кремле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Звезде «Великолепного века» показали на большом экране сцену, как герой Евгения Леонова произносит фразу: «Пасть порву, моргала выколю!» Озчивит повторил слова звезды советского кино с небольшим акцентом, чем рассмешил сидящих в зале зрителей.

Бурак Озчивит стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов», который состоялся 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.

На концерте прозвучали композиции из сериалов с участием звезды «Великолепного века», а также других турецких хитов — «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие» и «Ветреный». Ведущим выступил Иван Чуйков.

В последний раз Озчивит был в России осенью 2024 года: он посетил Сочи и Санкт-Петербург. В феврале того же года артист приезжал Москву.

Ранее Бурак Озчивит поддержал актеров без образования.