По словам продюсера Петра Анурова, в «Битве моторов» есть все, чтобы стать настоящим фильмом-событием: «Реальная история в основе, рассказывающая о создании и успехах первого русского автомобиля, а также о его триумфе на ралли Монако; захватывающий сценарий, красивая эпоха, визуальные аттракционы и, конечно же, первая совместная работа двух главных актеров поколения — Юры Борисова и Ивана Янковского».