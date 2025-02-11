Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Янковский и Юра Борисов впервые снимаются вместе: кадры «Битвы моторов»

В новом историческом фильме о первопроходцах отечественного автопрома к звездным актерам присоединится также Паулина Андреева
Иван Янковский и Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»
Иван Янковский и Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабной спортивной драмы «Битва моторов». Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о создании первых гоночных автомобилей в Российской Империи.

Действие фильма разворачивается в начале XX века вокруг двух энтузиастов, гонщика Андрея Нагеля (Иван Янковский) и инженера Дмитрия Бондарева (Юра Борисов), ставших первопроходцами отечественного автомобилестроения.

Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»
Юра Борисов на съемках фильма «Битва моторов»
Иван Янковский в фильме «Битва моторов»
Иван Янковский в фильме «Битва моторов»

Несмотря на серьезную конкуренцию с мировыми производителями и скептицизм своего окружения, Нагель и Бондарев взялись за амбициозную миссию по разработке и выпуску автомобилей марки «Руссо-Балт», которые могли бы посоперничать с европейскими гигантами. Важнейшим испытанием на пути героев становится легендарное ралли Монте-Карло.

Паулина Андреева на съемках фильма «Битва моторов»
Паулина Андреева на съемках фильма «Битва моторов»

Для Борисова и Янковского «Битва моторов» станет первым совместным кинопроектом. Также на экране появятся Паулина Андреева, Алексей Гуськов в роли Михаила Шидловского, Сергей Волков в образе Николая II, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров и другие.

Режиссером картины выступает Илья Маланин, дебютировавший в 2024 году с лентой «Ненормальный».

Съемки фильма «Битва моторов»
Съемки фильма «Битва моторов»
Иван Янковский на съемках фильма «Битва моторов»
Иван Янковский на съемках фильма «Битва моторов»

По словам продюсера Петра Анурова, в «Битве моторов» есть все, чтобы стать настоящим фильмом-событием: «Реальная история в основе, рассказывающая о создании и успехах первого русского автомобиля, а также о его триумфе на ралли Монако; захватывающий сценарий, красивая эпоха, визуальные аттракционы и, конечно же, первая совместная работа двух главных актеров поколения — Юры Борисова и Ивана Янковского».

Помимо Санкт-Петербурга, съемки фильма запланированы в Москве и Черногории. Специально для картины были спроектированы и изготовлены 10 автомобилей дореволюционной эпохи. Кроме того, в съемках поучаствуют подлинные машины тех лет — по двадцать пять автомобилей в России и Европе.

Кадр из фильма «Битва моторов»
Кадр из фильма «Битва моторов»
Юра Борисов в фильме «Битва моторов»
Юра Борисов в фильме «Битва моторов»
Съемочная группа фильма «Битва моторов»
Съемочная группа фильма «Битва моторов»

Производством ленты занимаются кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-медиа») и компания «Кинослово» при поддержке Фонда кино.

На больших экранах «Битва моторов» стартует осенью 2026 года.