В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабной спортивной драмы «Битва моторов». Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о создании первых гоночных автомобилей в Российской Империи.
Действие фильма разворачивается в начале XX века вокруг двух энтузиастов, гонщика Андрея Нагеля (Иван Янковский) и инженера Дмитрия Бондарева (Юра Борисов), ставших первопроходцами отечественного автомобилестроения.
Несмотря на серьезную конкуренцию с мировыми производителями и скептицизм своего окружения, Нагель и Бондарев взялись за амбициозную миссию по разработке и выпуску автомобилей марки «Руссо-Балт», которые могли бы посоперничать с европейскими гигантами. Важнейшим испытанием на пути героев становится легендарное ралли Монте-Карло.
Для Борисова и Янковского «Битва моторов» станет первым совместным кинопроектом. Также на экране появятся Паулина Андреева, Алексей Гуськов в роли Михаила Шидловского, Сергей Волков в образе Николая II, Дарья Муреева, Игорь Грабузов, Ехезкель Лазаров и другие.
Режиссером картины выступает Илья Маланин, дебютировавший в 2024 году с лентой «Ненормальный».
По словам продюсера Петра Анурова, в «Битве моторов» есть все, чтобы стать настоящим фильмом-событием: «Реальная история в основе, рассказывающая о создании и успехах первого русского автомобиля, а также о его триумфе на ралли Монако; захватывающий сценарий, красивая эпоха, визуальные аттракционы и, конечно же, первая совместная работа двух главных актеров поколения — Юры Борисова и Ивана Янковского».
Помимо Санкт-Петербурга, съемки фильма запланированы в Москве и Черногории. Специально для картины были спроектированы и изготовлены 10 автомобилей дореволюционной эпохи. Кроме того, в съемках поучаствуют подлинные машины тех лет — по двадцать пять автомобилей в России и Европе.
Производством ленты занимаются кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-медиа») и компания «Кинослово» при поддержке Фонда кино.
На больших экранах «Битва моторов» стартует осенью 2026 года.